Yabancı uyruklu şahıslar, kumar masasında yakalandı
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Yabancı uyruklu şahıslar, kumar masasında yakalandı

16.03.2021 14:22 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:27
Yabancı uyruklu şahıslar, kumar masasında yakalandı

Silivri'de bir eve baskın yapan polis ekipleri, yabancı uyruklu şahısları kumar oynarken yakaladı.

Silivri'de bir eve baskın yapan polis ekipleri, yabancı uyruklu şahısları kumar oynarken yakaladı. Şahıslara idari para cezası uygulandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam 23.00 sıralarında Alibey Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yabancı uyruklu şahısların kumar oynadığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler içeride bulunan 11 şahıstan 4'ünün kumar oynadığı tespit etti. İskambil kağıdı ile kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 170 TL para ele geçirildi. Evde bulunan şahıslara idari para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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