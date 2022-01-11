Yabancı uyruklu şahıslar cadde ortasında birbirine girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yabancı uyruklu şahıslar cadde ortasında birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yabancı uyruklu şahıslar cadde ortasında birbirine girdiSAKARYA Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu iki grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı.

SAKARYA (İHA) - Yabancı uyruklu şahıslar cadde ortasında birbirine girdi

SAKARYA Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu iki grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Polisin araya girmesi ile son bulan kavga ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Pabuççular Mahallesi Çıracılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olayda, taş ve sopalar ile birbirlerine saldıran grubu bölgeye gelen polis ekipleri ayırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yabancı uyruklu şahıslar cadde ortasında birbirine girdi

Yabancı uyruklu şahıslar cadde ortasında birbirine girdi

Yabancı uyruklu şahıslar cadde ortasında birbirine girdi

Arkadaşları ayırmak yerine izledi! Liseli kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

Arkadaşları ayırmak yerine izledi! Liseli kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

 Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! Anbean kamerada

Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! Anbean kamerada

 Uzman çavuş poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri kan dondurdu

Uzman çavuş poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri kan dondurdu

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Saçar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title