Yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga: 2 yaralı
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Yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga: 2 yaralı

Yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da bir fabrikada çalışan yabancı uyruklu bir grup, hem fabrika şefine hem de orada çalışan yabancı uyruklu işçiye saldırarak yaraladı.

Adıyaman'da bir fabrikada çalışan yabancı uyruklu bir grup, hem fabrika şefine hem de orada çalışan yabancı uyruklu işçiye saldırarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan yabancı uyruklu bir grup çalışan, iş meselesi nedeniyle yine aynı fabrikada çalışan yabancı uyruklu işçiyle tartışmaya başladı. Durumu fark eden fabrika şefi Mahmut Ç., olayın büyümemesi için araya girdi. Bir süre sonra yabancı uyruklu şahıslar Altınşehir Mahallesi'nde hem fabrika şefine hem de tartışmış oldukları yabancı uyruklu işçiye saldırdı. Meydana gelen olayda yaralanan fabrika şefi Mahmut Ç. ile yabancı uyruklu işçi darp neticesi yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kavga olayına karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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