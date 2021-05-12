Yabancı uyruklu şahıs sahte parayla taksiciyi dolandırmaya çalıştı
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Yabancı uyruklu şahıs sahte parayla taksiciyi dolandırmaya çalıştı

Yabancı uyruklu şahıs sahte parayla taksiciyi dolandırmaya çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahıs iddiaya göre bindiği taksinin şoförüne sahte para vererek dolandırmaya çalıştı.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahıs iddiaya göre bindiği taksinin şoförüne sahte para vererek dolandırmaya çalıştı. Durumu anlayan taksi şoförü polis ekiplerine haber verince, ekipler dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı.

Olay, Esenyurt'ta bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs bindiği taksinin şoförüne sahte para vererek dolandırmaya çalıştı. Durumu anlayan taksi şoförü polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Sahte para vererek taksiciyi dolandırmaya çalışan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Çevredeki vatandaşlar, "Bunlar şebeke olmuş. Dün de geldi aynısını yaptı. Sahte para vererek bizi dolandırmaya çalışıyor. Bir de artistlik yapıyor" diyerek tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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