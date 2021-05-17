Yabancı uyruklu şahıs, denetimlerde uyuşturucu ile yakalandı

Yabancı uyruklu şahıs, denetimlerde uyuşturucu ile yakalandı Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda denetim yapan polis ekipleri, yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde buldu.