Yabancı uyruklu PKK'lı Ankara'da yakalandı
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Yabancı uyruklu PKK'lı Ankara'da yakalandı

Yabancı uyruklu PKK'lı Ankara'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu O.E.'nin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve Ankara'nın Bala ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırma ve takip sonucu şahıs 07 Temmuz tarihinde Bala'nın Bektaşlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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