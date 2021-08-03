Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarından İstenen Belgeler
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Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarından İstenen Belgeler

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarından İstenen Belgeler
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Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Açık Kimlik Formu Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Vize Talep Formu 6 mayıs 2000 tarihli ve 24041 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilk defa çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Belgeleri...

Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Açık Kimlik Formu Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Vize Talep Formu 6 mayıs 2000 tarihli ve 24041 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilk defa çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Belgeleri Gösterir Tablo Diploma örnekleri ve onaylı tercümesi 2 adet fotoğraf Pasaport fotokopisi

Kaynak: Habermetre

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