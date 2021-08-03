Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarından İstenen Belgeler

Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Açık Kimlik Formu Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Vize Talep Formu 6 mayıs 2000 tarihli ve 24041 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilk defa çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Belgeleri...