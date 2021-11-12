Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

KARATAŞ, ADANA (Habermetre) - İl Göç İdaresi Müdürlüğünce üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin uyum sürecini hızlandırmak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda İl Göç Uzmanı Yardımcısı Ahmet Karataş, yabancı uyruklu öğrencilerin gündelik hayatta ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri verdi.

Türkiye'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili verileri aktaran Karataş, göç kavramını açıkladı. Vize işlemleri ile ilgili Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan kısa filmin izlenmesinin ardından Karataş, "Türkiye'ye yasal yollarla girilmeli. Türkiye'de sağlanılan kalış süresi, her 180 günde 90 günü geçemez. Türkiye'de 90 güne kadar kalacak yabancıların geliş amacına uygun vize alması gerekmektedir. " dedi.

İkamet izni, sağlık sisteminden yararlanma ve çalışma izni gibi konulara da değinen Ahmet Karataş, Yabancılarla İletişim Merkezinin (YİMER) sağladığı kolaylıklar ve imkanlar hakkında bilgi vererek "YİMER'e 157'yi arayarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Farklı dil seçenekleriyle hizmet veren YİMER'de vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma gibi konularda sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. " diye konuştu.

Konferansın sonunda İl Göç İdaresi Başkanı Burhan Türkmen yabancı uyruklu öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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