Yabancı uyruklu kişileri fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı
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Yabancı uyruklu kişileri fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı

Ankara'da, yabancı uyruklu kişileri zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

31.01.2020 23:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:32
Yabancı uyruklu kişileri fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı

'da, yabancı uyruklu kişileri zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu kişileri zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen zanlılardan 3'ü, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.

Kaynak: AA
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