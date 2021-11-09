YABANCI UYRUKLU KİŞİ ÇALDIĞI 1 MİLYON LİRALIK SAATİ KOLUNA TAKARAK MAĞAZADAN AYRILDI

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de lüks saatlerin satıldığı mağazadan 1 milyon lira değerinde olduğu belirtilen saati çaldığı iddia edilen Irak uyruklu Ahmad Hasan Gabr evinde yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelinin, çaldığı saati koluna takarak mağazadan ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Kasım Çarşamba günü Sarıyer'de alışveriş merkezinde bulunan lüks saatlerin satıldığı mağazaya meydana geldi. İddiaya göre, mağazaya giren Irak uyruklu Ahmad Hasan Gabr, dünyada sadece 30 adet üretilen ve değeri 1 milyon lira olduğu belirtilen saate bakmak istediğini söyledi. Görevlinin gösterdiği saati eline alarak inceleyen Ahmad Hasan Gabr, bir yandan da görevliyi oyalayarak, dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ahmad Hasan Gabr, ödemeyi döviz ile yapacağını söyleyerek görevliden hesap makinesi ile hesaplamasını istedi. Görevli masada oturarak hesap yaptığı sırada, Ahmad Hasan Gabr da saatin üzerindeki alarmı çıkardı ve saati koluna taktı. Şüpheli, ardından eline aldığı başka bir saati görevlinin önüne koyarak kalktı ve mağazadan ayrıldı. Olayın ardından bir süre sonra saatlerden birinin eksik olduğunu fark eden görevliler, güvenlik kameralarını bakınca saatin çalındığını görerek durumu polise bildirdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızlığı yapan kişinin Irak uyruklu Ahmad Hasan Gabr olduğunu tespit etti. Polis, güvenlik kameralarından şüphelinin bindiği taksinin plakasını tespit etti. Taksici, şüpheliyi Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Derya Sokak üzerinde bıraktığını söyledi. Yaptıkları araştırmada şüphelinin adresini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda, Sarıyer'deki mağazadan çalınan saat ve 40 bin dolar ile şüphelinin başka kuyumculardan çaldığı mücevherler de ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmad Hasan Gabr tutuklanarak cezaevine gönderildi.