Yabancı uyruklu kadınları tehditle fuhuşa sürüklediği öne sürülen 6 kişi tutuklandı
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Yabancı uyruklu kadınları tehditle fuhuşa sürüklediği öne sürülen 6 kişi tutuklandı

15.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:14
Yabancı uyruklu kadınları tehditle fuhuşa sürüklediği öne sürülen 6 kişi tutuklandı

Yabancı uyruklu kadınları tehditle fuhuşa sürüklediği öne sürülen 6 kişi tutuklandı.

Yabancı uyruklu kadınları tehditle fuhuşa sürüklediği öne sürülen 6 kişi tutuklandı. İZMİR'de, yabancı uyruklu kadınları baskı altına alarak fuhşa sürüklediği ididasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; E.D.(35), H.C.C.(24), H.C.Ç. (22), M.K. (30), Y.E.G. (32) ve M.E.'nin (27), Rusya, Ukrayna, Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu kadınları kandırıp fuhuşa sürüklediği, reddedenleri tehdit edip baskı yaptıklarını belirledi. Çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yaptı. Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 

Yabancı uyruklu kadınları tehditle fuhuşa sürüklediği öne sürülen 6 kişi tutuklandı
Yabancı uyruklu kadınları tehditle fuhuşa sürüklediği öne sürülen 6 kişi tutuklandı
Yabancı uyruklu kadınları tehditle fuhuşa sürüklediği öne sürülen 6 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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