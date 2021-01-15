Yabancı uyruklu kadınları tehditle fuhuşa sürüklediği öne sürülen 6 kişi tutuklandı

Yabancı uyruklu kadınları tehditle fuhuşa sürüklediği öne sürülen 6 kişi tutuklandı. İZMİR'de, yabancı uyruklu kadınları baskı altına alarak fuhşa sürüklediği ididasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; E.D.(35), H.C.C.(24), H.C.Ç. (22), M.K. (30), Y.E.G. (32) ve M.E.'nin (27), Rusya, Ukrayna, Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu kadınları kandırıp fuhuşa sürüklediği, reddedenleri tehdit edip baskı yaptıklarını belirledi. Çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yaptı. Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı