Yabancı uyruklu kadınları, bakıcılık vaadiyle fuhşa sürükleyen 13 zanlıya tutuklama

Bodrum'da yaşlılara ve çocuklara bakmak için gelen yabancı uyruklu kadınların fuhuş bataklığına sürükleyen çete çökertildi. Bodrum merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı.

Örgütlü olarak insan ticareti yaptığı tespit edilen grubun yapısının çözümlenmesiyle birlikte Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca eş zamanlı operasyon başlatıldı. Örgütlü olarak insan ticareti yaptığı tespit edilen çete üyeleri, teknik ve fiziki takibe alındı. Bodrum, İzmir, Bursa, İstanbul ve Mardin'de çete üyesi olduğu belirlenen 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda 26 kişi gözaltına alınırken geri kalan 10 şahıs hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, turizm sezonunu fırsat bilip yurt dışından çeşitli vaatlerle kandırılarak getirilen kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen çeteyle ilgili çalışma başlatmıştı. Zanlıların birçok yabancı uyruklu kadını çocuklara dadı yapmaları, yaşlılara bakmaları için kandırdıkları ve Türkiye'ye geldikten sonra pasaportları elinden alarak fuhşa zorladıkları ortaya çıktı.

13 kadın sınır dışı

Fuhuş tuzağına düşen 13 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şahıs tutuklanırken, 12 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. 12 şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA