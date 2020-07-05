Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı İstanbul ve Sakarya'da, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul ve Sakarya'da, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Pendik ve Sakarya'nın Hendek ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 30 Haziran'da İstanbul ve Sakarya'da önceden belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 13 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramada av tüfeği, tabanca, 13 pasaport, geçici ikamet izin belgeleri ve yabancı kimlik kartları, 7 bin 755 lira, 28 cep telefonu ile 28 sim kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Kaynak: AA