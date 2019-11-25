Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırılan eve operasyon: 1 gözaltı

25.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:53

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabancı kadınlara internet üzerinden ilan vererek fuhuş yaptıran şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, İzmit ilçesi Orhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen evi takibe aldı. Evden çıkan şahıslar, verdikleri ifadede B.Ç.'nin (50) internet üzerinden verdikleri ilanı gördüklerini ve içeride yabancı kadınlarla fuhuş yaptıklarını söyledi.



Polis ekipleri daha sonra operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda B.Ç. isimli şahıs ile çok sayıda yabancı uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen yabancı uyruklu kadınlar yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ç. ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA