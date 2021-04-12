Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran 5 kişi tutuklandı

Antalya'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, 10 Şubat Çarşamba günü "fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna ilişkin yapılan projeli çalışmalar kapsamında Antalya'da uzun zamandır yurt dışı bağlantılı şahıslar tarafından Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı ihbarını aldı. Gelen ihbar üzerine çalışma başlatan polis, 6 Nisan Salı günü şüpheliler tarafından kullanıldığı değerlendirilen 12 ev, 1 otel ve 3 otomobile eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 1'i Türk, 2'si Kırgızistan, 4'ü Özbekistan, 1'i Moldova, 1'i Kazakistan uyruklu toplam 9 mağdur kadın kurtarıldı. Fuhuş yaptırdığı iddia edilen V.D, T.Y, F.Y, F.K, S.A, L.O. ve M.T. isimli 7 şahıs yakalanarak, haklarında işlem yapıldı. Şüphelilere ait cep telefonu, çetele ve banka dekontlarına ise el konuldu.

Şüphelilerden V.D, 6 Nisan Salı günü Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise 8 Nisan Perşembe günü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden F.K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, T.Y, F.Y, S.A, L.O. ve M.T. ise sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(Elifnaz Altürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı