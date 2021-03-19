Yabancı uyruklu kadın fazla yediği 'Acı bal' dan zehirlendi
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Yabancı uyruklu kadın fazla yediği 'Acı bal' dan zehirlendi

19.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:20
Yabancı uyruklu kadın fazla yediği 'Acı bal' dan zehirlendi

Bolu'nun Göynük ilçesinde "Acı bal" olarak bilinen baldan fazla yemesi sonrasında zehirlenen Kırgızistan uyruklu kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde "Acı bal" olarak bilinen baldan fazla yemesi sonrasında zehirlenen Kırgızistan uyruklu kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırgızistan uyruklu Zehra Zamaltdinova (26) evinde bulunan acı baldan fazla yedikten bir süre sonra fenalaştı. Zamaltdinova'nın ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evinde yapılan Zamaltdinova, ambulansla Göynük İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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