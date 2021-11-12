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Yabancı uyruklu işçi çatıdan düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yabancı uyruklu işçi çatıdan düştü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir tavuk çiftliğinin çatısından düşen yabancı uyruklu işçi, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir tavuk çiftliğinin çatısından düşen yabancı uyruklu İşçi, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Ölümlü kaza, öğle saatlerinde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Çiftlikköy'de bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikte işçi olarak çalışan yabancı uyruklu Bahtiyar Kandimov, hayvan ahırının çatısını onarırken dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan talihsiz işçi, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı.

Bahtiyar Kandimov'un, 3 gün sonar hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölümlü kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - KIRKLARELİ

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