Yabancı uyruklu iki sevgili evlerinde ölü bulundu
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Yabancı uyruklu iki sevgili evlerinde ölü bulundu

Yabancı uyruklu iki sevgili evlerinde ölü bulundu Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar Antalya'da infoculuk yaptığı bildirilen yabancı uyruklu 2 sevgili, kaldıkları evde ölü vaziyette bulundu.

21.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:38

Yabancı uyruklu iki sevgili evlerinde ölü bulundu

Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar

ANTALYA - Antalya'da infoculuk yaptığı bildirilen yabancı uyruklu 2 sevgili, kaldıkları evde ölü vaziyette bulundu. Kendilerine Mehtap ve Mahmut olarak hitap edilmesini isteyen, 70 yaşlarındaki Alman uyruklu olduğu tahmin edilen erkek ve 50'li yaşlardaki Avusturyalı kadının kimliği belirlenemedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarında ikamet etmekte olan yabancı uyruklu 2 sevgili yatak odasında ölü bulundu. Olay, komşularının bir süredir haber alamadığı çiftin dairesinden koku geldiğini fark ederek jandarmaya haber vermesi üzerine ortaya çıktı.

Söz konusu adrese gelen jandarma ekipleri kapıyı çalmalarına rağmen kapı açılmayınca Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda çilingir çağırarak evi açtırdı. Evin açılmasıyla birlikte ortalığı koku sardı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri çiftin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından cesetler ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cep telefonları leğendeki suya atılmış

Daireye giren ekipler, ölenlerin kimlikleri ile ilgili hiçbir ipucu bulamazken, tanıyanlar çiftin kendilerine Mehtap ve Mahmut olarak hitap edilmesini istediklerini dile getirdiler. Çiftin cep telefonlarının odada içerisinde su bulunan bir leğene atılmış olduğunu, dolaptaki kıyafetlerinin de kesici bir aletle kesilerek kullanılamaz hale getirildiğini öğrenildi. Çiftin ilaç içmek suretiyle yaşamlarına son vermiş olabileceği belirtilirken, bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini dile getirdikleri bildirildi.

Çifti yaklaşık 1 yıldır tanıdığını, zaman zaman kendilerine yiyecek, içecek getirdiğini belirten bir esnaf, "Erkek 70'li yaşlarda Alman, bayan arkadaşı ise 50'li yaşlarda Avusturyalıydı. Birbirlerini çok seviyorlardı. Korona virüsün ortaya çıkmasının ardından erkek yaşlı olması kadın da rahatsızlığı nedeniyle fazla dışarı çıkmıyordu. Turizm olmadığı ve çalışmadıkları için paraları yoktu. Bundan dolayı canlarına kıymış olabilirler" şeklinde konuştu.

Yabancı uyruklu iki sevgili evlerinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

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