Yabancı Uyruklu İdari Personellerden İstenen Belgeler

Pasaport sureti.

Pasaport sureti. (Pasaport'un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir. ) (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online gönderilecektir. ) Önemli Not: 6458 sayılı Kanunun 23'üncü maddesi uyarınca, Bakanlığımızca talebi uygun bulunan yabancılara verilecek çalışma izinleri pasaport bitim tarihinden altmış gün önceki tarihi aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca çalışma izni başvuru tarihi itibariyle altmış günden az süreli pasaport ve pasaport yerine geçen belgeyle yapılan çalışma izin başvuruları işleme alınmamaktadır. Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi sureti. (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online olarak gönderilecektir. ) Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar ile Bakanlığımızın gerekli gördüğü mesleklerde çalışacak yabancılar için diploma zorunludur. Ev hizmetlerinde diploma ibrazı zorunlu olmayıp, bitirilen en son okula ilişkin beyan yeterlidir. Öğrenci Belgesi(Yüksek Lisans) 1 Adet Vesikalık Fotoğraf İkamet Tezkeresi

Kaynak: Habermetre