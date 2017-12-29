Hırsızların, 150 Bin Lirayı Çalmak İçin Kurdukları Tezgahı Kameralar Kaydetti

Samsun'da yabancı uyruklu hırsızlar banka çıkışında takip ettikleri bir kişinin aracının lastiklerini keserek 150 bin lirasını çaldı. Hırsızlar Rize'de yakalanırken, olay anı kameralara yansıdı.

BANKADAN PARAYI ÇEKTİ TAKİBE BAŞLADILAR

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan Hamit S. Örnek Sanayi Sitesindeki bir bankadan 150 bin lira para çekti. Hamit S.'yi banka çıkışından sonra takip etmeye başlayan yabancı uyruklu hırsızlar, önce Hamit S.'nin aracını tespit edip daha sonra da aracın yanına adamlarını koydu.

LASTİĞİ PATLATIP PARAYI ÇALDILAR

Hamid S. bankadan parayı çekip çantaya koyup aracına yöneldiği sırada hırsızlar dışarıda aracın yanında bekleyen arkadaşlarını telefonla arayarak aracın lastiğini kesmesini söyledi. Hamit S. aracına binip bir süre gittikten sonra lastik inince inip kontrol ettiği bir sırada otomobil ile takipte olan hırsızlardan biri Hamit S. aracının arka lastiğine baktığı bir sırada yanına yaklaşıp araçtaki içinde 150 bin TL bulunan çantayı alıp kendisini bekleyen otomobile bilinerek kaçtı.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINDAN TAKİP ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak hırsızların Ordu istikametine doğru gittiklerini tespit etti.

ORDU'DA PARAYI DOLARA ÇEVİRDİLER

Yapılan takip sonucu hırsızların çaldıkları paranın bir kısmını Ordu'da dolara çevirdiklerini ortaya çıkardı. Ukrayna uyruklu Valerı Hvasalıa ile Gürcistan uyruklu Gıorgı Mashıa ve Merab Pıpııa yurt dışına kaçmak isterken Rize'da yakalandılar. Gözaltına alınarak Samsun'a getirilen hırsızların çaldıkları ve bir kısmı dolara çevrilen para ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Barosunda sorguları tamamlanan yabancı uyruklu 3 hırsız, Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Merab Pıpııa serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Valerı Hvasalıa ve Gıorgı Mashıa tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildiler.