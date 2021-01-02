Yabancı uyruklu gezginler Gaziantep'te
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Yabancı uyruklu gezginler Gaziantep'te

02.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:12
Yabancı uyruklu gezginler Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, bir dijital içerik platformunda yayınlanacak "Buraların Yabancısıyız" programı için kente gelen yabancı uyruklu gezginlerle buluştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, bir dijital içerik platformunda yayınlanacak "Buraların Yabancısıyız" programı için kente gelen yabancı uyruklu gezginlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahin, program için kenti ziyaret eden Güney Koreli Chaby Han, Kenyalı Joel Moriasi, İtalyalı Michele Cedolin ve ABD'li Louis Stotesbery ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, farklı bir gözün şehri yorumlamasını dikkate aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Elbette tarih, kültür önemli ama bize dair olan insanın misafirperverliği ve cömertliği ayrı bir yerde duruyor. Burada toprak da insan da çok cömert. UNESCO bu topraklarda bize gastronominin gücü olma fırsatını verdi. Güneşin sağladığı D vitamini bizim baharatlarımızın oluşturduğu damak tadını güçlü kılıyor. Tarihten gelen bir lezzetimiz var. Biz İpek Yolu'ndayız. Baktığımızda her biri ayrı kıtadan gelen insanlar aynı dili konuşuyor. Benim özellikle buraya gelen ziyaretçi grubundan ricam, macera için Afrika'ya gitmelerine gerek yok, Fırat Nehri'ne gelsinler. Anadolu keşfedilmeye müsait büyük bir cevheri içerisinde barındırıyor. Bu ekibe güveniyoruz. Bu ekibin keşfiyle dünyaya kendimizi daha iyi tanıtalım."

Program için kente gelen yabancı uyruklu gezginler de Gaziantep'i çok beğendiklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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