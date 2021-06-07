Yabancı uyruklu genç uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yabancı uyruklu genç uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Yabancı uyruklu genç uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rahathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi elde edilen Irak uyruklu Abdullah R.S.A.'nin (19) evine operasyon düzenledi. Evde bulunan 2 kişinin üzerinden bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise 16.89 gram metamfetamin, 0.58 gram esrar maddesi, 16 adet tabanca mermisi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 345 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan Abdullah R.S.A. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Film gibi kovalamaca bilindik sonla bitti, kıskıvrak yakalanan şahıs suçunu itiraf etti
Film gibi kovalamaca bilindik sonla bitti, kıskıvrak yakalanan şahıs suçunu itiraf etti
Cinnet getiren koca önce karısını öldürdü, ardından intihar etti
Cinnet getiren koca önce karısını öldürdü, ardından intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Şevval Sam Demet Akalın
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yabancı uyruklu genç uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 23:00:27. #1.16#

title