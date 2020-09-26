Son dakika haber! Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde ölü bulundu

26.09.2020 07:28 | Son Güncelleme: 26.09.2020 07:39
Son dakika haber! Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: FATİH'te yabancı uyruklu genç bir kadın, 4 katlı apartmanın merdivenlerinde ölü olarak bulundu.

FATİH'te yabancı uyruklu genç bir kadın, 4 katlı apartmanın merdivenlerinde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölüm olayı üzerine polis, ölen kadın ile aynı evde yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile beraberindeki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak'taki 4 katlı bir binada meydana geldi. Bina sakinleri, sabah saat 05.30 sıralarında üçüncü katta bulunan merdivenlerde genç bir kadının hareketsiz yattığını görerek durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis incelemelerinde ölen kadının 20 yaşındaki N.S. olduğunu belirlendi. Polis ekipleri daha sonra binada ve genç kadının yaşadığı üçüncü kattaki dairede detaylı olay yeri incelemesi yaptı. 

3 GÖZALTI

Polis, ölen N.S. ile aynı evde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile beraberindeki 2 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. 

N.S.'nin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.


Son dakika haber! Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde ölü bulundu
Son dakika haber! Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde ölü bulundu
Son dakika haber! Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde ölü bulundu
Son dakika haber! Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde ölü bulundu
Son dakika haber! Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde ölü bulundu
Son dakika haber! Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde ölü bulundu
Son dakika haber! Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Volkan Bozkır Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Hazal Kaya Kemal Ayvaz Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ryan Babel Murat Şahin Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Anne Sabah Kobani
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde ölü bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 07:39:09. #1.15#
title