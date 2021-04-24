Yabancı uyruklu evsiz Covid hastası yurda yerleştirildi
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Yabancı uyruklu evsiz Covid hastası yurda yerleştirildi

Yabancı uyruklu evsiz Covid hastası yurda yerleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da korana virüs testi pozitif olan ve metruk binada kalan yabancı uyruklu şahıs yurda yerleştirildi.

Elazığ'da korana virüs testi pozitif olan ve metruk binada kalan yabancı uyruklu şahıs yurda yerleştirildi.

Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Küçük Hamam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine mahalle bekçileri, metruk binada arama yaptı. Yapılan aramada, yabancı uyruklu A.K. ile karşılaşıldı. Şahıs, bekçilere evinin olmadığını ve kendisinin Covid-19 testinin pozitif olduğu söyledi. Yapılan sorgulamada, şahsın doğru söylediği belirlendi. Bunun üzerine bekçiler sağlık ekiplerine haber verdi.

İçeriden çıkartılan şahıs, olay yerine gelen ambulansla karantina yeri olarak belirlenen İzzetpaşa Öğrenci Yurdu'na götürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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