YABANCI UYRUKLU EHLİYETSİZ GENÇ POLİSTEN KİLOMETRELERCE KAÇTI - Haberler
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YABANCI UYRUKLU EHLİYETSİZ GENÇ POLİSTEN KİLOMETRELERCE KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de gece iki arkadaşıyla birlikte otomobille gezintiye çıkan yabancı uyruklu ehliyetsiz genç, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

ARNAVUTKÖY'de gece iki arkadaşıyla birlikte otomobille gezintiye çıkan yabancı uyruklu ehliyetsiz genç, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 5 kilometre kaçan 3 arkadaş, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu ehliyetsiz genç, iki arkadaşını da yanına alarak otomobille gezintiye çıktı. Devriye gezen polis ekiplerinin şüphelendiği araç sürücüsü, durdurulmak istenince kaçmaya başladı. Polis ile aralarında 5 kilometrelik kovalamaca yaşayan gençler, kısa süre sonra yakalandı. Sokak aralarında hızla ilerleyen, kendi ve çevrede bulunan onlarca kişinin canını tehlikeye atan gençler yakalanınca cezadan kurtulamadılar.

YABANCI UYRUKLU EHLİYETSİZ GENÇ POLİSTEN KİLOMETRELERCE KAÇTI

YABANCI UYRUKLU EHLİYETSİZ GENÇ POLİSTEN KİLOMETRELERCE KAÇTI

YABANCI UYRUKLU EHLİYETSİZ GENÇ POLİSTEN KİLOMETRELERCE KAÇTI

YABANCI UYRUKLU EHLİYETSİZ GENÇ POLİSTEN KİLOMETRELERCE KAÇTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: YABANCI UYRUKLU EHLİYETSİZ GENÇ POLİSTEN KİLOMETRELERCE KAÇTI - Haberler
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