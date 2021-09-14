'Dur' ihtarına uymayıp 5 kilometre kaçtılar, arkadaşı o anları gülerek anlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Dur" ihtarına uymayıp 5 kilometre kaçtılar, arkadaşı o anları gülerek anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

"Dur" ihtarına uymayıp 5 kilometre kaçtılar, arkadaşı o anları gülerek anlattı Yabancı uyruklu ehliyetsiz genç polisten kilometrelerce kaçtı Gezintiye çıkan ehliyetsiz 3 arkadaş polisten kilometrelerce kaçtı, yakalanınca yaşananları gülerek anlattı Arnavutköy'de gece saatlerinde 2...

"Dur" ihtarına uymayıp 5 kilometre kaçtılar, arkadaşı o anları gülerek anlattı

Yabancı uyruklu ehliyetsiz genç polisten kilometrelerce kaçtı

Gezintiye çıkan ehliyetsiz 3 arkadaş polisten kilometrelerce kaçtı, yakalanınca yaşananları gülerek anlattı

İSTANBUL - Arnavutköy'de gece saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte otomobille gezintiye çıkan yabancı uyruklu ehliyetsiz genç, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 5 kilometre kaçan 3 arkadaş, yakalanınca o anları da gülerek anlattı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu ehliyetsiz genç iki arkadaşını da yanına aldı ve

otomobile binerek gezintiye çıktı. Devriye gezen polis ekiplerinin hareketlerinden şüphelendiği araç, durdurulmak isteyince kaçmaya başladı. Polis ile aralarında 5 kilometrelik kovalamaca yaşayan gençler, kısa süre sonra yakalandı. Sokak aralarında hızla ilerleyen kendilerinin ve çevrede bulunan onlarca kişinin canını tehlikeye atan gençler yakalandıklarında ise o anları gülerek anlattı. Yakalanan gençlerden biri "Arkadaşım arabayı sürüyordu. Ehliyeti yoktu. Polis kovalayınca kaçmaya başladı. Kaçmaması gerektiğini söyledik ama dinlemedi kaçtı ne yapalım. 5 kilometredir kaçıyoruz ortalama. Burada yakalandık" dedi.

Dur ihtarına uymayıp 5 kilometre kaçtılar, arkadaşı o anları gülerek anlattı

Dur ihtarına uymayıp 5 kilometre kaçtılar, arkadaşı o anları gülerek anlattı

Dur ihtarına uymayıp 5 kilometre kaçtılar, arkadaşı o anları gülerek anlattı

Dur ihtarına uymayıp 5 kilometre kaçtılar, arkadaşı o anları gülerek anlattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tartıştıkları adamı bıçaklayıp sopayla dövdüler! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

Tartıştıkları adamı bıçaklayıp sopayla dövdüler! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

 Antalya'da aynı bölgede 2 saat arayla iki gencin cansız bedeni bulundu

Antalya'da aynı bölgede 2 saat arayla iki gencin cansız bedeni bulundu

 Denize açılan balıkçılar ağlarına takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

Denize açılan balıkçılar ağlarına takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Meral Akşener Tunç Soyer Murat Kurum
Magazin Özge Özpirinçci Kylie Jenner Ferhan Şensoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Diego
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Dur' ihtarına uymayıp 5 kilometre kaçtılar, arkadaşı o anları gülerek anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 10:41:58. #1.12#