"Dur" ihtarına uymayıp 5 kilometre kaçtılar, arkadaşı o anları gülerek anlattı

Yabancı uyruklu ehliyetsiz genç polisten kilometrelerce kaçtı

Gezintiye çıkan ehliyetsiz 3 arkadaş polisten kilometrelerce kaçtı, yakalanınca yaşananları gülerek anlattı

İSTANBUL - Arnavutköy'de gece saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte otomobille gezintiye çıkan yabancı uyruklu ehliyetsiz genç, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 5 kilometre kaçan 3 arkadaş, yakalanınca o anları da gülerek anlattı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu ehliyetsiz genç iki arkadaşını da yanına aldı ve

otomobile binerek gezintiye çıktı. Devriye gezen polis ekiplerinin hareketlerinden şüphelendiği araç, durdurulmak isteyince kaçmaya başladı. Polis ile aralarında 5 kilometrelik kovalamaca yaşayan gençler, kısa süre sonra yakalandı. Sokak aralarında hızla ilerleyen kendilerinin ve çevrede bulunan onlarca kişinin canını tehlikeye atan gençler yakalandıklarında ise o anları gülerek anlattı. Yakalanan gençlerden biri "Arkadaşım arabayı sürüyordu. Ehliyeti yoktu. Polis kovalayınca kaçmaya başladı. Kaçmaması gerektiğini söyledik ama dinlemedi kaçtı ne yapalım. 5 kilometredir kaçıyoruz ortalama. Burada yakalandık" dedi.