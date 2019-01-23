Yabancı Uyruklu Dilencinin Üzerinden Günlük Hasılatı Olarak 182 Lira ve Çakı Çıktı

Samsun'da çocuklarıyla birlikte dilenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu bir dilencinin üzerinden günlük hasılatı olarak 182 lira para ve çakı çıktı.

Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organize ettiği, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinin birçok noktasında başta yabancı uyruklu dilenciler olmak üzere çocuklarıyla birlikte dilenen şahıslara operasyon gerçekleştirildi. 13 kişilik ekip, ilçedeki sokak arlarında ve yol kenarlarında çocuklarıyla birlikte dilenen şahısları tespit etti.

182 lira ve çakı çıktı

Ekiplerce toplamda 27'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 32 dilenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Burada dilencilerin üstleri aranırken yabancı uyruklu bir dilencinin üzerinden çıkanlar ise dikkat çekti. Dilencinin üzerinden günlük hasılatı olarak 182 lira para ve çakı çıktı. Dilencinin üzerinden çıkanlar için tutanak tutularak kamuya aktarıldı. Tespit edilen dilencilere 153 lira idari para cezası uygulanırken üzerinde kimlikleri olmayan dilenciler ise kimlik tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA