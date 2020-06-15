Yabancı uyruklu 7 göçmen yakalandı
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 7 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
15.06.2020 10:10 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:04
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 7 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesinde düzenledikleri operasyonda Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlenen yabancı uyruklu T.B., İ.B. E.R., A.R., Ş.R., S.R. ile H.N. gözaltına alındı. 7 kişinin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi. - KİLİS
Kaynak: İHA