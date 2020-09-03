Yabancı uyruklu 3 kişiye para ve cep telefonu gasbından gözaltı
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Yabancı uyruklu 3 kişiye para ve cep telefonu gasbından gözaltı

Yabancı uyruklu 3 kişiye para ve cep telefonu gasbından gözaltı Samsun'da yabancı uyruklu 3 kişi kendi vatandaşını kaçırarak parası ve cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

03.09.2020 16:37 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:42

Yabancı uyruklu 3 kişiye para ve cep telefonu gasbından gözaltı

SAMSUN - Samsun'da yabancı uyruklu 3 kişi kendi vatandaşını kaçırarak parası ve cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Muhder Q,A.A.G., Irak'tan kendisine para geldiğini öğrenen kendi ülke vatandaşlarının kendisini kaçırıp darp ederek 800 dolar para ile 2 adet cep telefonunu gasp ettiklerini ileri sürerek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Irak uyruklu Ahmet H.A.A., Ali A.A.A.I.A.H. ve Ali R.A.A.J.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Yabancı uyruklu 3 kişiye para ve cep telefonu gasbından gözaltı

Kaynak: İHA

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