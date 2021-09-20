Yabancı uyruklu 2 zehir tacirine 12'şer yıl 2 ay hapis ve 25'şer bin TL para cezası - Haberler
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Yabancı uyruklu 2 zehir tacirine 12'şer yıl 2 ay hapis ve 25'şer bin TL para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yabancı uyruklu 2 zehir tacirine 12'şer yıl 2 ay hapis ve 25'şer bin TL para cezası

Kayseri'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan yargılanan yabancı uyruklu 2 sanığa 12'şer yıl 2 ay hapis ve 25'er bin TL para cezası verildi.

Kayseri'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan yargılanan yabancı uyruklu 2 sanığa 12'şer yıl 2 ay hapis ve 25'er bin TL para cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.R. ve M.J. ile avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanıklar M.R. ve M.J.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarının delillerle ve tanık ifadeleri ile sabit olduğunu söyleyerek, sanıkların 'uyuşturucu ve ya uyarıcı madde ticareti yapma' suçunda cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Yeminli tercüman ile savunması alınan sanıklardan M.R., "Ben 4 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Hiçbir şekilde suç kaydım yok. Evimde 200 TL para bulundu. Ben eğer uyuşturucu madde ticareti yapsam daha çok param olur. Ben beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık M.J. de, "Ben uyuşturucu kullanıyorum ama kesinlikle ticaretini yapmıyorum. Beratımı talep ediyorum" diyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar M.R. ve M.J.'nin 'uyuşturucu ve ya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 12'şer yıl 2 ay hapis ve 25'er bin TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti. - KAYSERİ

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Haber: Yabancı uyruklu 2 zehir tacirine 12'şer yıl 2 ay hapis ve 25'şer bin TL para cezası - Haberler
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