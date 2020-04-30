Yabancı uyruklu 2 şahsa uyuşturucu gözaltısı

Yabancı uyruklu 2 şahsa uyuşturucu gözaltısı Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve yaklaşık 500 gram uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.