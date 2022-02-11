YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİYİ DÖVÜP TELEFONLARINI GASBEDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİYİ DÖVÜP TELEFONLARINI GASBEDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ELAZIĞ'da, yabancı uyruklu 2 kişiyi dövüp, telefonlarını gasbeden M.A., polis tarafından yakalandı.

ELAZIĞ'da, yabancı uyruklu 2 kişiyi dövüp, telefonlarını gasbeden M.A., polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 2 kişiyi dövüp, cep telefonlarını gasbeden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin 11 suç kaydı olan M.A. olduğunu tespit etti. M.A., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Telefonlar ise bulunup, sahiplerine teslim edildi.

M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİYİ DÖVÜP TELEFONLARINI GASBEDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİYİ DÖVÜP TELEFONLARINI GASBEDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİYİ DÖVÜP TELEFONLARINI GASBEDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Haberler

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