Yabancı uyruklu 2 kişi, yaşadıkları evde ölü bulundu (2)
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Yabancı uyruklu 2 kişi, yaşadıkları evde ölü bulundu (2)

BİRLİKTE GÖMÜLMEK İSTEMİŞLERAntalya'nın Manavgat ilçesinde, yaşadıkları dairede ölü bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin komşuları, erkek olanın 70 yaşlarında Alman uyruklu, kadının ise 50 yaşlarında Avusturya uyruklu olduğunu söyledi.

Yabancı uyruklu 2 kişi, yaşadıkları evde ölü bulundu (2)
21.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:33

BİRLİKTE GÖMÜLMEK İSTEMİŞLER

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaşadıkları dairede ölü bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin komşuları, erkek olanın 70 yaşlarında Alman uyruklu, kadının ise 50 yaşlarında Avusturya uyruklu  olduğunu söyledi.Birlikte yaşadıkları belirlenen çiftin cep telefonlarının ise evde su dolu kovada bulunduğu öğrenildi. Evde bulunan notta, birlikte Side'ye gömülmek istediklerini bildiren çiftin ilaç içerek intihar ettikleri tahmin ediliyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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