Yabancı uyruklarının kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

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Yabancı uyruklarının kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Kısıtlama gününde çıkan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan yabancı uyruklu gençler, henüz bilinmeyen bir sebeple birbirine girdi.

Yabancı uyruklarının kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kısıtlama gününde çıkan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan yabancı uyruklu gençler, henüz bilinmeyen bir sebeple birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan yabancı uyruklu iki grup genç cadde ortasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavgaya tutuştu. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran gençlerin kavgası caddeye taştı. Dakikalarca süren kavga sonrasında gençler ayrılarak farklı yönlere doğru dağıldı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK