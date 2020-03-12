Yabancı üniversitelerle 114 projede öğrenci ve akademik personel değişimine destek YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Proje Tabanlı Değişim Programı çerçevesinde Türkiye'deki üniversitelerle 36 ülkeden üniversite arasında yürütülen 114 ortak projede öğrenci ve akademik personel değişimi için destek sağlandığını belirtti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Proje Tabanlı Değişim Programı çerçevesinde Türkiye'deki üniversitelerle 36 ülkeden üniversite arasında yürütülen 114 ortak projede öğrenci ve akademik personel değişimi için destek sağlandığını belirtti.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunu AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı.

YÖK Başkanı Saraç, kurulun çalışmaları hakkında komisyon üyelerine sunum yaptı.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan İşler, YÖK'ün 8 milyona yakın öğrenci, 170 bini aşkın öğretim elemanı, 129'u devlet, 73'ü vakıf üniversitesi, 5'i de vakıf yüksekokulu olmak üzere 207 yükseköğretim kurumu ile toplumun oldukça geniş bir kesimi için çalışmalar ve koordinasyon görevi yürüttüğünü söyledi.

İşler, YÖK'ün üniversiteleri kontrol eden bir yapıdan çok, yetkilerini mümkün mertebe üniversitelere devreden, politikalar belirleyen, yeni projeler ortaya koyan, ülke ekonomisine katkı sunmaya çalışan bir yapı olarak çalıştığını ifade etti.

YÖK Başkanı Saraç, 40 yıldır tartışılan ama gerçekleştirilmeyen çeşitlilik ve misyon farklılaşmasını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şeffaf bir ortamda rekabeti teşvik edecek bir şekilde üniversitelerimizi yarıştırıyoruz. Hedef odaklı uluslararasılaşmaya gittik. YÖK tarafından yüksek öğretim tarihinde ilk kez 2015 yılında başlatılan Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler kapsamında ilgili paydaşların da katılımıyla daha önce seçilen 10 üniversiteye ilaveten yeni 5 üniversiteye ihtisas alanları açtık." dedi.

Türkiye'de 178 bin yabancı uyruklu öğrenci bulunduğunu anlatan Saraç, bu öğrencilerin büyük çoğunluğunun bölge ülkelerinden olduğunu, 36 ülkeden üniversitelerle başlatılan ortak proje çerçevesinde 740 öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yaptıklarını dile getirdi.

Saraç, "Proje Tabanlı Değişim Programı çerçevesinde 36 ülkeden üniversitelerle üniversitelerimiz arasında yürütülen 114 ortak projede öğrenci ve akademik personel değişimi için destek sağlandı." diye konuştu.

Belirlenen bazı üniversitelerde Dijital Dönüşüm Projesi başlattıklarını anlatan Saraç, 16 üniversitede 5 binin üzerinde öğretim elemanına Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme dersi verildiğini söyledi. Yekta Saraç, bu üniversitelerde 50 binin üzerinde öğrenciye de bir dönem boyunca dijital okuryazarlık dersi verildiğini vurguladı.

Tez sayısının 2019 sonu itibarıyla 594 bin 124'e çıktığını, bunlardan 431 bin 270'inin erişime açık olduğunu ifade eden Saraç, tezlerde 5 milyon 36 bin 614 araştırmacıdan yararlanıldığını belirtti.

YÖK Başkanı Saraç, erişime açılan tez sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekerek "2017 yılında erişime açılan tez oranı yüzde 56,3 iken bu oran 2019 yılında yüzde 96,5'e çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

"Okullardaki hijyenik sorunları çözülmeli"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da Milli Eğitim Bakanlığına koronavirüsü konusunda önlemleri içeren bütünlüklü bir çağrı yaptıklarını söyledi. Okulların tatil edilmesinin tartışılabileceğini dile getiren Kaya, öncelikle okullarda yaşanan hijyenik sorunlarını çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Belediyelerin, okulların su borçlarını şimdilik rafa kaldırması gerektiğini belirten Kaya, "Sadece okulları tatil etmek çocuklarla velileri özellikle büyük AVM'lere sevk etmeye neden olur. Burada tedbirlerin bütünlük içinde alınması lazım. Milli Eğitim Bakanlığının alacağı her türlü tedbirin arkasında biz duracağız." diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ise YÖK'ün, ihraç edilen akademisyenlerle ilgili karşı bir tutum içine girmeyerek dolaylı da olsa bu haksızlıkların yanında yer aldığını ileri sürdü.

Kaynak: AA