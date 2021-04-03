Yabancı turizm acentesi temsilcileri, Antalya'da otel yöneticileriyle bir araya geldi
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Yabancı turizm acentesi temsilcileri, Antalya'da otel yöneticileriyle bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi
Yabancı turizm acentesi temsilcileri, Antalya'da otel yöneticileriyle bir araya geldi

Rusya, Ukrayna ve Gürcistan başta olmak üzere 11 ülkeden acente yetkilisi, Türkiye'nin önde gelen otellerinin yöneticileriyle Antalya'da görüştü.

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Rusya, Ukrayna ve Gürcistan başta olmak üzere 11 ülkeden acente yetkilisi, Türkiye'nin önde gelen otellerinin yöneticileriyle Antalya'da görüştü.

Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde, "Servis Seyahat Acenteleri Atölyesi Antalya 2021" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Kazakistan başta olmak üzere 11 ülkeden 350 acente temsilcisi, önemli potansiyele sahip 35 otelin yöneticileriyle bir araya geldi.

Sağlık turizmi ön plana çıktı

Organizasyon işletme müdürü Selçuk Tayfur, AA muhabirine, 2 gün süren etkinlikte hem otellerin tanıtımının yapıldığını hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin anlatıldığını söyledi.

Verimli bir buluşma gerçekleştirildiğini dile getiren Tayfur, acente temsilcilerinin uygulamaları birebir deneyimleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Tayfur, etkinlikte sağlık turizminin öne çıktığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Buluşmada turizmin her alanında bilgilendirme yapıldı. Ağırlıklı olarak konuşulan konu ise sağlık turizmi oldu. Çünkü Türkiye sağlık sektöründe ciddi bir çığır açıyor, bunu da özellikle salgın sürecinde net şekilde gösterdi. Buluşmada yabancı turistlerin Türkiye'yi daha güvenli bulduklarını ve Türkiye'nin sağlık turizmi pastasından artık daha fazla pay alacağını gördük."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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