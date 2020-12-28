Yabancı turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor
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Yabancı turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor

28.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:23

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de pistler, yerli ve yabancı turistlerle şenlendi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de pistler, yerli ve yabancı turistlerle şenlendi.

Erzurum Havalimanı'na 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin (TÜRSAB) girişimiyle Ukrayna, Rusya, Moldova ile bazı Avrupa ülkelerinden gelen yaklaşık 700 yabancı turist kayağın keyfini doyasıya yaşıyor.

Aileleriyle kayak, snowboard ve kızak kayan turistler, Palandöken'de eğlenerek keyifli zaman geçiriyor.

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kürşat Özeken, AA muhabirine, Palandöken'de yıllar sonra yabancı turist kafilelerinin gelerek tatil yapmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Yılbaşı tatili itibarıyla Erzurum'a gelecek yabancı turist sayısının 3 bine ulaşacağını ifade eden Özeken, "Türkiye'de, Palandöken Kayak Merkezi gibi diğer merkezler de kayak sezonunu açtı. Burası kristal ve toz karıyla tek olan, sadece kayakla değil, misafirlerine insan sapanı, yamaç paraşütü gibi birçok farklı etkinlik sunan bir yer. Haftaya iki uçak seferimiz daha var. Kar seviyesinin yüksek olduğu tek yer sadece Türkiye'de Erzurum Palandöken." dedi.

Özeken, pandemi nedeniyle Avrupa pazarının kapalı olmasının Palandöken'e olan ilgiyi artırdığını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri en üst seviyede

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle otellerde ve kayak merkezinin bütün alanlarında tedbirlerin en üst düzeyde tutulduğunu vurgulayan Özeken, şöyle konuştu:

"Palandöken'de tüm otellerin güvenli turizm sertifikası var. Asansörde bile tek kullanımlık asansör çubuğu mevcut. Bu uygulama birçok otelde bile yok. Mükemmel bir önlem alındı. Bütün otellerimizin sertifikasyonları var. Kayak odaları tamamen izole edildi ve odalara en fazla 3 misafir alınıyor. Normalde kayak odaları 30-40 kişiliktir. Yabancı turistleri kayak odasına şu an 3 kişilik grupla alıyoruz. Sürekli izolasyon yapılıyor. Bazı oteller kayak odalarını gün bitiminde kapatıyor, dezenfekte edip malzemeleri poşetliyor ve sonraki güne tekrar öyle açıyor."

Özeken, restoranlarda da sosyal mesafe uygulamasına dikkat edildiğini, yemeğe aynı anda 300 kişinin alınmadığını ve 30 ila 50 kişilik gruplarla turistlerin içeri alındığını ifade etti.

Salgın sürecinde yaz aylarında özellikle Antalya veya Akdeniz'de yabancı turistler için kısıtlamanın olmadığını hatırlatan Özeken, şunları kaydetti:

"Aynı durumun Palandöken'de uygulanması ve hafta sonu kısıtlamanın yabancı turistleri kapsamaması için görüşmelerimiz var. İlgili bakanlıklarımızla görüştük ve siyasiler de bu konuda çalışıyorlar. Zaten gelen turistler PCR testi ile ülkeye giriş yaptı. Antalya'ya gelen turistler denize girdi ama buradaki misafirlerimiz kayak yapamadı. Bu konuda ilgili bakanlarımızın girişimlerinin olacağını inanıyoruz."

Yabancı turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor
Yabancı turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor
Yabancı turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor
Yabancı turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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