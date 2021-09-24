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Yabancı Turistler Kozan'a gelmeye devam ediyor

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Yabancı Turistler Kozan'a gelmeye devam ediyor

Yabancı Turistler Kozan'a gelmeye devam ediyor Yönünü Turizme çevirmiş Kozan'a yerli ve yabancı turistler gelmeye devam ediyor.

KOZAN, ADANA (Habermetre) - Yabancı Turistler Kozan'a gelmeye devam ediyor

Yönünü Turizme çevirmiş Kozan'a yerli ve yabancı turistler gelmeye devam ediyor.

Tur firmaları tarafından Rehberler eşliğinde Çek Cumhuriyet, Polonya ve Slovakya'dan 45 kişilik Turist kafilesinden oluşan turist gurubu Kozan'ı da gezdi.

İlk olarak Ceyhan Yılan Kaleyi gezen kafile buradan Anavarza kalesini gezerek, Kozan merkezde bulunan tarihi sokaklar ile Kozan Kalesini gezip, tur yetkililerinden bilgi aldı. Turistler Hoşkadem Camii karşısında bulunan Yöresel ürünler satış noktasından alışveriş yapıp, Kozan Kalesinde menengiç kahvesi içtiler.

Turistler, Kozan'ın tarihi ve kültürüyle çok zengin bir potansiyele sahip olduğunu, bu değerlerin ve doğal güzelliklere ilçeye hayran kaldıklarını söylediler.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan; "Yerli ve yabancı turistlerin ilçemizi ziyaretleri bizleri memnun ediyor. Yönünü Turizme çevirmiş Kozanımızın tanıtımına katkıda bulunan turist kafilesine teşekkür ediyoruz. "dedi.

24. 09. 2021

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