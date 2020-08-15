Yabancı turistler gelmeye başladı, Marmaris plajları doldu
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Yabancı turistler gelmeye başladı, Marmaris plajları doldu

Normalleşme sürecine geçiş yapıldıktan sonra ve bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'de Muğla ilini de güvenli şehirler arasına almasından sonra Marmaris otelleri ve plajları dolmaya başladı.

Yabancı turistler gelmeye başladı, Marmaris plajları doldu
15.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:21

Normalleşme sürecine geçiş yapıldıktan sonra ve bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'de Muğla ilini de güvenli şehirler arasına almasından sonra Marmaris otelleri ve plajları dolmaya başladı. Özellikle Ukrayna, Makedonya, İsrail ve Rusya'dan gelen turistlerin yanı sıra İngilizler de tatil için Marmaris'i tercih edenler arasında ilk sırayı aldı.

Marmaris'ten İçmeler'e uzanan 11 kilometrelik sahil bandında yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin sayısında da gözle görülür artışlar oldu. Plajlarda yaşanan yoğunluk dünyaca ünlü turistik ilçenin ekonomisine de yansıyor. Yerli ve yabancı turistler havuz başlarında ve otellerinin önündeki plajlarda hem serinliyor hem de 40 derece sıcağın ve güneşin tadını çıkarıyor. Turistlerin gündüz eğlencesi ise yine su sporları olarak görünüyor.

Tatilini Marmaris'te geçiren yabancılardan 43 yaşındaki Makedonyalı mühendis Edin Fucklik, "Marmaris'e ilk gelişim değil, ailem ve arkadaşlarım ile birlikte geldim. Burası çok güvenli tüm prosedürleri yerine getiriyorlar" dedi.

Denizi pek tercih etmeyen çocukları ve arkadaşlarıyla gelen ve genelde kaldıkları otelin içinde vakit geçiren Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı öğretmen Ahmet Sacit, "İngiltere'den geliyoruz, salı gecesi geldik genelde akşamları dışarı çıkıyoruz. Burada maske sosyal mesafe kurallarına gayet güzel uyuluyor. Ayrıca dönüşte Covid-19 testi yaptırmayacağız çünkü şimdilik İngiliz hükümeti bunu istemiyor. Türkiye güvenli ülke olarak belirtildi" diyerek tatillerinde çocukları ile birlikte burada olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Plajlarda maske takmak zorunlu olmadığı için sosyal mesafeler korunarak güneşleniliyor, otellerin önlerindeki iskelelerde neredeyse boş yer yok. Halk plajları ise yerli ve yabancı turistler ile dolu. Okulların açılma tarihi uzayınca yerli turistler güney sahillerinde tatillerini yapıyor.

Turizmciler sezonun Kasım ayına kadar uzatılması yönünde umutlu.

(Güldemet Kızıl/İHA)

Kaynak: İHA

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