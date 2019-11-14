Yabancı terörist savaşçılar ülkelerine gönderiliyor
Haberler » Güncel » Yabancı terörist savaşçılar ülkelerine gönderiliyor - Haber

Yabancı terörist savaşçılar ülkelerine gönderiliyor

İçişleri Bakanlığınca, Birleşik Krallık uyruklu bir, Almanya uyruklu yedi yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

14.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:32
Yabancı terörist savaşçılar ülkelerine gönderiliyor

İçişleri Bakanlığınca, uyruklu bir, uyruklu yedi yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

YTS iadeleri kapsamında bugün Birleşik Krallık uyruklu bir YTS'nin Londra'ya, Almanya uyruklu yedi YTS'nin ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Yabancı terörist savaşçılar ülkelerine gönderiliyor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et