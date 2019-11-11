"Yabancı terörist savaşçılar ülkelerine gönderilmeye başlandı"
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Türkiye'den deport edilmesi işlemi gerçekleştirildi.
11.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:27
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Türkiye'den deport edilmesi işlemi gerçekleştirildi." dedi.
Kaynak: Dunya.com