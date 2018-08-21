Yabancı Sermayeli Firmaların Bursa'daki Yatırımları Artıyor

Bursa'da devler listesinde bulunan 42 firmanın 2017 yılındaki yatırım tutarı 6,5 milyar TL'ye yükseldi.

BTSO'nun bu yıl 21'inci kez gerçekleştirdiği 'İlk 250 Büyük Firma Araştırması' kent ve ülke ekonomisine duyulan güven ve artan yatırımları da gözler önüne serdi. Buna göre 2017 yılında listede yabancı sermayeli 42 firma yer aldı. Listede yabancı payı bulunan firmaların ülkelere göre dağılımında ise Almanya 18 firma ile başı çekiyor. Almanya'yı 7 firma ile Fransa, 3'er firma ile Hollanda ve ABD, 2'şer firmayla ise Güney Kore ve İspanya takip ederken, İtalya, Japonya, İngiltere, Birleşik Krallık, İsviçre, Güney Afrika ve Lüksemburg sermayeli birer firma da 250 firma arasında bulunuyor. Bursa'nın devleri arasında yer alan 42 firmanın 19'u yüzde 100 yabancı sermaye ile faaliyet gösterirken, 23 firmadaki yabancı payı yüzde 90'ın üzerinde oldu.

Firmaların cirosal büyüklüklerine göre listede yer alan yabancı sermayeli firmaların 2017 yılındaki yatırım iştahı da dikkat çekiyor. Söz konusu firmaların sermaye pay tutarları bir önceki yıla göre yüzde 44'lük artışla 4,5 milyar TL'den 6,5 milyar TL'ye yükselirken, öz sermayeleri yüzde 46 artışla 7,4 milyar TL'den 10,8 milyar TL'ye, cirosal büyüklükleri de yüzde 31 artışla 44,3 milyar TL'den 58,2 milyar TL'ye çıktı. Listede yer alan yabancı sermayeli 42 firma, katma değerde yüzde 35'lik artışla 7,5 milyar TL'ye, net aktiflerde yüzde 19'luk artışla 31,3 milyar TL'ye ulaştı. Dönem karlarını yüzde 50 artıran yabancı sermayeli firmalar, söz konusu rakamı da 2,4 milyar TL'den 3,6 milyar TL'ye yükseltti. Yabancı sermayeli firmaların Bursa ihracatına katkıları ise geçen yıla göre yüzde 6 artarak 9,6 milyar dolara çıktı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin temelleri sağlam bir ekonomiye sahip olduğunu ifade ederek, "Türkiye, atılım yılı olarak belirlediğimiz 2017 yılında da üretimden ihracata kadar tüm ekonomik parametrelerde yüksek bir performans ortaya koymayı başarmıştır. Bu süreçte özellikle yabancı yatırımlardaki artış da kentimize ve ülkemize duyulan güvenin göstergesidir. Yatırımcısıyla birlikte kazanan Türkiye, ekonomik saldırılara ve engellere rağmen 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine de kararlılıkla yürüyecektir" dedi.

Başkan Burkay, performansıyla Türkiye ekonomisi için moral kaynağı olan Bursa'da yabancı sermayeli yatırımlardaki artışı da değerlendirdi. Bursa'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı niteliğinde olduğunu belirten İbrahim Burkay, şunları kaydetti:

"Bizler tüm yatırımcılarımızı kentin bir değeri olarak ve Bursa firması olarak görmekteyiz. Yatırımcısıyla ortak bir gelecek hedefi doğrultusunda bütünleşerek, 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' inancını ortaya koyan tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum. Bursa, başta yeni sanayi devriminin sembolü olan TEKNOSAB ve KOBİ OSB gibi projelerle birlikte ulusal ve uluslararası yatırımcılar için Türkiye'nin lokomotifliğini üstlenmeye devam edecektir." - BURSA