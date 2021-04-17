Yabancı savcılar, tarihi Hamamönü bölgesini ziyaret etti
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Yabancı savcılar, tarihi Hamamönü bölgesini ziyaret etti

Yabancı savcılar, tarihi Hamamönü bölgesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Moldova ve Romanya'dan gelen savcılardan oluşan heyet, Altındağ'ın tarihi bölgesi Hamamönü'nü ziyaret etti.

Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Moldova ve Romanya'dan gelen savcılardan oluşan heyet, Altındağ'ın tarihi bölgesi Hamamönü'nü ziyaret etti.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının davetlisi olarak Türkiye'ye gelen savcılar, tarihi hakkında bilgilendirildikten sonra Hamamönü'nün sokaklarında dolaştı.

Mehmet Akif Ersoy Evi ile eski Ankara evlerini yakından görme fırsatı bulan yabancı savcı heyeti, Hamamönü Sanat Sokağı'ndaki atölyelerde yürütülen çalışmaları ilgiyle inceledi.

Altındağ Belediyesinin Hamamarkası'nda devam eden restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi alan savcılar, hayran kaldıkları Hamamönü'nde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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