Yabancı plakalı tır, park halindeki 3 otomobile çarptı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yabancı plakalı tır, park halindeki 3 otomobile çarptı: 1 ölü

Yabancı plakalı tır, park halindeki 3 otomobile çarptı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yabancı plakalı tırın park halindeki 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yabancı plakalı tırın park halindeki 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu fakülte kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jambul Sıtlhınava yönetimindeki PP126VV Gürcistan plakalı tır, park halinde bulunan 06 HD 613, 53 AHH 934 ve 52 ABL 718 plakalı otomobillere arkadan çarptı. Feci kaza sonucu Onur Kesici ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kesici, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Arkadaşının bozulan aracına müdahale etmek istedi, canından oldu

Kazada vefat eden Onur Kesici'nin, arkadaşının arabasının bozulduğu için durduğu ve ona yardım etmek için orada tesadüfen bulunduğu öğrenildi.

Hemşire olan annesi acı haberi hastanede nöbette öğrendi

Kazada hayatını kaybeden Onur Kesici'nin annesi Ayten Yaşar'ın Fatsa Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı ve kaza saatlerinde hastanede nöbette olduğu, kaza haberini de nöbette iken aldığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan tır sürücüsü Jambul Sıtlhınava Fatsa İlçe Emniyet Müdürlü ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Yabancı plakalı tır, park halindeki 3 otomobile çarptı: 1 ölü
Yabancı plakalı tır, park halindeki 3 otomobile çarptı: 1 ölü
Yabancı plakalı tır, park halindeki 3 otomobile çarptı: 1 ölü
Yabancı plakalı tır, park halindeki 3 otomobile çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evinin banyosunda öldürülen adamın katili, yeğeninin kocası çıktı
Evinin banyosunda öldürülen adamın katili, yeğeninin kocası çıktı
Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
Otomobil devirdiği direğin altında ezildi, sürücü feci şekilde can verdi
Otomobil devirdiği direğin altında ezildi, sürücü feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Fatma Şahin Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat İlker Kaleli Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Ergin Ataman Sergen Yalçın Nihat Özdemir Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yabancı plakalı tır, park halindeki 3 otomobile çarptı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 12:11:22. #1.16#

title