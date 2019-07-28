Yabancı plakalı otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde yabancı plakalı lüks otomobil, önündeki tıra çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan ve Bulgaristan vatandaşı olduğu öğrenilen Beatris 'atej'in kullandığı 1-HFJ-198 plakalı lüks otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Kudret Tuna'nın kullandığı 41 KE 940 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücünün eşi Milen Matej aracın içinde sıkıştı. Sıkışan yaralı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan sürücü Beatris, eşi Milen ve kızı Elis Matej ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Selçuk Akyol/İHA)

Kaynak: İHA