Yabancı plakalı cipte ceset bulundu, ekipler hastalık şüphesiyle önlem aldı (2)
KİMLİĞİ BELLİ OLDUİzmit'te Seka Devlet Hastanesi otoparkında Hollanda plakalı cip içerisinde ölü bulunan kişinin Nuri İnan Ağvar (52) olduğu belirlendi.
04.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:34
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
İzmit'te Seka Devlet Hastanesi otoparkında Hollanda plakalı cip içerisinde ölü bulunan kişinin Nuri İnan Ağvar (52) olduğu belirlendi. Hastalık şüphesi bulunan Nuri İnan Ağvar'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Cip ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Kaynak: DHA