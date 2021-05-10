Yabancı öğrencilerin sorunları ele alındı

Yunusemre Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İzmir Ofisi işbirliğiyle düzenlenen toplantıda yabancı öğrenciler için yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Yunusemre Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İzmir Ofisi işbirliğiyle düzenlenen toplantıda yabancı öğrenciler için yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Yunusemre Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İzmir Ofisi, Türkiye'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin üniversite öğrencileri arasındaki iletişimi güçlendirmek, bilgi alışverişini sağlamak, Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin uyumunu arttırmak için çevrimiçi rehberlik toplantısı düzenlendi. Toplantıya Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Rana Dayıoğlu Oyman ile bölüm öğrencileri de katılırken; toplantıda Yüksek Öğretim Sınavı'na hazırlık ve başvuru süreçleri, yabancı öğrenciler için burs programları, üniversiteye kayıt süreçleri, harç ücretleri, kariyer tavsiyeleri, meslekler hakkında bilgilendirme, yabancı öğrenciler için iş imkanları konuları UNHCR Ankara ofisinden Eğitim ve İstihdam biriminden katılan uzmanlar eşliğinde ele alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı