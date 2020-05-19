Yabancı öğrencilerin 19 Mayıs kutlaması Yabancı öğrencilerin 19 Mayıs kutlaması 19 Mayıs'ta ülkelerine gidemeyen yabancı öğrencilere konser Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu;

Yabancı öğrencilerin 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs'ta ülkelerine gidemeyen yabancı öğrencilere konser

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu;

"Yurdumuzda kalan bu gençlerimize bayramı yaşatmak istedik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yabancı öğrencilere yurt önünde konser verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı sebebiyle ayarlanan otobüs, marşlar eşliğinde Eskişehir sokaklarında gezdirildi. Daha sonra otobüs Şirintepe Mahallesinde bulunan Emine Hatun Yurdu'na gidilerek, pandemi sebebiyle ülkelerine gidemeyen 98 yabancı öğrenciye mini bir konser verildi. Otobüs üzerinden müzik aletleriyle canlı olarak aşağıya inen ve camlarda bulunan öğrencilere şarkılar söylendi. Öğrenciler ise ellerinde bulunan Türk bayraklarını sallayarak gönüllerince eğlenip 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladılar. Çevrede bulunan evlerden de vatandaşlar balkonlara çıkarak şarkılara ve marşlara eşlik ettiler.

"Yurdumuzda kalan bu gençlerimize bayramı yaşatmak istedik"

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, burada 98 yabancı uyruklu öğrencinin kaldığını ifade ederek, "Bizim bu yurdumuzda 98 yabancı öğrencimiz var. Onları burada misafir ediyoruz. Bu gün onların günü, onların mahsun olmasını istemezdik. Bugün iki güzel ve hayırlı şey var. Biri Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, akşam da Kadir gecemiz. Bu gençler bizim her şeyimiz. Yurdumuzda kalan bu gençlerimize, misafirlerimize bayramı yaşatmak istedik. Mutlu oldularsa ne mutlu bize. Bu yurdumuzda tamamen yabancı uyruklu öğrencimiz var. Pandemi sebebiyle ülkelerine dönemeyen gençlerimizi misafir ediyoruz. Burada bu misafirlik sürecinde bütün destekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sağlıyoruz. Onlar vatanımızı ve milletimiz çok seviyorlar. İnan buna buradaki bütün her şey samimidir. Hakikatten bizleri çok seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz" dedi.

Kaynak: İHA