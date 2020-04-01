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Tekirdağ, Türkiye

- Yabancı öğrencilerden "Evde kal" mesajı

- Yabancı öğrencilerden "Evde kal" mesajı Yabancı uyruklu öğrenciler "Evde kal Tekirdağ, Evde kal Türkiye" mesajı içeren video çekerek sosyal mesafeye uyma çağrısı yaptı.

01.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:15
- Yabancı öğrencilerden 'Evde kal' mesajı

- Yabancı öğrencilerden "Evde kal" mesajı

TEKİRDAĞ - Yabancı uyruklu öğrenciler "Evde kal Tekirdağ, Evde kal Türkiye" mesajı içeren video çekerek sosyal mesafeye uyma çağrısı yaptı.

Tekirdağ'da Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi okuyan yabancı öğrenciler, "Evde kal Tekirdağ, Evde kal Türkiye" mesajı içeren video çekerek sosyal mesafeye uyma çağrısı yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Uğur Özgür "Üniversitemizde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte "Evde kal Tekirdağ, Evde kal Türkiye" videosu oluşturduk. Öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimizle birlikte hep beraber "Evde kal Türkiye" diyoruz ve herkese sağlıklı günler diliyoruz" şeklinde konuştu.

- Yabancı öğrencilerden 'Evde kal' mesajı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Yabancı öğrencilerden "Evde kal" mesajı
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