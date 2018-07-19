Yabancı Öğrenciler Türkçe Yaz Okulu İçin Sivas'ta Buluştu

Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliği kapsamında Türkçe yaz okulu için farklı ülkelerden kente gelen bir grup yabancı öğrenciyi makamında kabul etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencileri ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Vali Gül, "İnşallah iyi duygularla kendi ülkelerinize gidersiniz. Okuduğunuz ülkelerde ilerde kendi isteğinizle tekrar Türkiye'yi gezme imkanınız olur. Sizlerle ilgilenen hocalara ve ailelerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mahmut İnat ise öğrencilerin Türk dilini öğrenmenin yanı sıra şehrin tarihi ve kültürünü de yakından tanıma imkanı bulduğunu aktararak, "Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği Türkçe yaz okulu her yıl yaz aylarında düzenlenmektedir. Türkçe yaz okulu, Yunus Emre Enstitüsünce koordine edilen ve Türkiye'nin farklı illerinde eğitim veren üniversitelerimizin katılımıyla düzenlenmektedir." açıklamasında bulundu.